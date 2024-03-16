90+13 gelen gol sonrası 3 puan Alanyaspor'un

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
35. dakikada Yusuf Özdemir, 90+2. dakikada Fidan Aliti ile bulduğu goller VAR'dan dönen Alanyaspor, 90+13. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle 3 puana ulaştı.
Yenilmezlik serisi 6, galibiyet serisi 3 maça çıkan Alanyaspor puanını 39'a çıkardı. Son 3 maçında 1 puan alabilen Kayserispor ise 36 puanda kaldı.
Alanyaspor, gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kayserispor ise Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçta galibiyet hasretini bitirmeye çalışacak.
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