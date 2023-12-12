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Spor

Ankaragücü taraftarlarından Faruk Koca'ya destek

Ankaragücü taraftarları görevinden istifa eden Faruk Koca'ya destek için Beştepe Tesisleri önünde toplandı.

AA12 Aralık 2023 Salı 21:02 - Güncelleme:
Ankaragücü taraftarlarından Faruk Koca'ya destek
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MKE Ankaragücü taraftarları, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası kulüp başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca'nın arkasında olduklarını belirtti.

Beştepe Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, "İyi gününde, kötü gününde. Hep beraberiz, Ankaragüçlüyüz" ve "İmparator Faruk Koca" tezahüratlarında bulundu.

Taraftar grupları yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve hakem hatalarından şikayetçi kulüplerin bile Koca'ya sosyal medyadan saldırdığını savunarak, "Başkanımız, elindeki düdükleri silah gibi kullanan hakemlere karşı, kulübümüz ve camiamızın hakları adına ölçülülük sınırı aşılmışsa da sonuna kadar mücadele etmiş ve bizim gözümüzde, olmasını hiç istemesek de tepkisini göstermiştir. Bu olay umut ediyoruz ki futbol tarihimizde milat olur ve hakları yenen tüm camialar, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) suçlarını başkanımız Faruk Koca üstünden aklamaya çalışmazlar. Ankaragücü taraftarları olarak başkanımız ve armamızın arkasında olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ankaragücü taraftarlarının, yarından itibaren Tandoğan Tesisleri'nde oturma eylemi başlatacağı öğrenildi.

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