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Spor

Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor, futbol üreten bir takım

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kazandıkları Kayserispor maçı sonrası yaptığı basın açıklamasında, “İstanbulspor, futbol üreten bir takım” dedi.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 23:24 - Güncelleme:
Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor, futbol üreten bir takım
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup eden İstanbulspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Maç sonu basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Kayserispor'un içerisinde bulunduğu durum, son 6 haftalık serüveni bize mental bir strateji oluşturma şansı vermişti. Yani maçı 0-0 taşıyabildiğimiz her dakika Kayserispor açısından daha fazla kaosa dönüşeceğini öngörmüştük. Düşündüğümüz gibi de oldu. Gol beklentisi oranlarına baktığımız zaman zaten daha çok alan bulan daha çok gole yakın olan takım bizdik. Çok garip goller kaçırdık. Şükür ki biz kazandık. Şimdi burada içinde bulunduğumuz durum belli burada hayal satmamıza gerek yok. İstanbulspor kurulduğu günden bu yana sahaya nerede olursa olsun kazanmak için çıkan olumlu futbol üretmek için çıkan bir takım. Her zaman pozitif futbol üreten bir takım. Futbol üreten bir takım. Oyuncu üreten bir kulüp, bir camia. Giderek kalitesi ya da talebi düşmekte olan Türk futboluna bundan sonraki 17 maç boyunca olumlu değer üretme olacak. Futbol anlamında, 17 maç sonra nerede olacağımıza bakacağız" diye konuştu.

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