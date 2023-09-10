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Spor

A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç öncesi son hazırlıklarını Eskişehir'de basına kapalı bir antrenman yaptı.

IHA10 Eylül 2023 Pazar 15:59 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamladı
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Japonya ile oynayacağı özel maç için bugün Hollanda'ya gidecek A Milli Futbol Takımı, yolculuk öncesi Eskişehir'de basına kapalı bir antrenman yaptı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ter idmanı şeklinde geçti ve aday kadroda yer alan tüm futbolcular çalışmada yer aldı.

Milliler, 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bugün saat 15.00'te Hasan Polatkan Havalimanı'ndan Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na yolculuk edecek, oradan da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

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