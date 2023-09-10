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Spor

A Milli Futbol Takımı, Japonya maçı için Hollanda'ya gitti

A Milli Takım, Japonya ile oynanacak hazırlık maçı için Eskişehir'den ayrıldı ve Hollanda'ya uçtu.

IHA10 Eylül 2023 Pazar 17:06 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Japonya maçı için Hollanda'ya gitti
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A Milli Takım, Japonya ile oynanacak hazırlık maçı için Eskişehir'den ayrılarak, Hollanda'ya uçtu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri çerçevesinde liglere verilen milli maç arası devam ediyor. 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşan A Milli Takım, Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı için Eskişehir'den ayrıldı. Hasan Polatkan Havaalanı'na gelen kafile, Hollanda'ya uçtu. Ermenistan maçı sonrası kamptan ayrılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı kafilede yer almadı.

Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanına iniş yapacak olan milliler, oradan da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek. A Milli Takım, 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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