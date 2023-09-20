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Spor

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi!

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Riva'da TFF tesislerinde toplanan yönetim kurulu Alman hocanın görevine son verdi. İşte detaylar...

20 Eylül 2023 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi.

TFF AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ

Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde bir görüşme yaptı.

Alman teknik direktör Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.

  • Stefan Kuntz
  • Türkiye A Milli Takımı

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