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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu

15-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 16:25 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu
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Slovenya ve İsrail'in 15-25 Haziran'da ev sahipliği yapacağı FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 33 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 10 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Ay-yıldızlılar, D Grubu'nda Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile mücadele edecek. Milliler, grup maçlarını Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynayacak.

Türkiye, organizasyondaki ilk maçını 15 Haziran Perşembe günü Sırbistan ile yapacak. A Milli Takım, gruptaki ikinci mücadelesinde 16 Haziran Cuma günü Macaristan, üçüncü ve son müsabakasında ise 18 Haziran Pazar günü Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Ekrem Memnun'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Hatice Pelin Gülçelik, Melis Gülcan, Sehernaz Çidal, Sevgi Uzun (BOTAŞ), Aleyna Fatma Cengizhan, Ayşe Cora (Çankaya Üniversitesi), Asena Yalçın, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth, Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut), Kiah Stokes, Merve Aydın, Olcay Çakır Turgut, Selin Rachel Gül, Şerife Alperi Onar, Elif İstanbulluoğlu (Fenerbahçe Alagöz Holding), Tuğçe Canıtez, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç, Teaira Zyaire McCovan (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Şuğranur Hatice Sönmez (Melikgazi Kayseri Basketbol), Duygu Özen, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner, Derin Yaya (Nesibe Aydın), Banu Şimşek (OGM Ormanspor), Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski), Derin Erdoğan (Northeastern Huskies), Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens).

  • FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası
  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
  • Slovenya

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