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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için 4. maçına çıkıyor

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya.

IHA26 Kasım 2022 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için 4. maçına çıkıyor
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında yarın Slovenya karşılaşacak.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın saat 18.00'de Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda Slovenya ile karşılaşacak. Grupta geride kalan 3 maçı da kazanan milliler, liderlik koltuğunda bulunuyor. Slovenya 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar grupta en son Arnavutluk ile oynadı ve rakibini 140-44'lük skorla yendi. Slovenya da Polonya deplasmanından 78-71 galip ayrıldı.

11. RANDEVU

Türkiye ile Slovenya bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler 4 kez parkeden galip ayrıldı. Slovenya ise 6 kez rakibini mağlup etti. İki ülke ilk kez 22 Haziran 1993 tarihinde Fransa'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda karşılaştı. Ay-yıldızlılar, son olarak ise FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan mücadeleyi 78-62 kazandı.

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