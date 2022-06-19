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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Japonya'ya farklı yenildi

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım, hazırlık müsabakasında Japonya'ya 83-57 mağlup oldu.

AA19 Haziran 2022 Pazar 11:44 - Güncelleme:
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'daki Chiba Port Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milliler 39-23 geride kapattı. İkinci yarıda maçı çeviremeyen Türkiye, sahadan 83-57 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Sevgi Uzun 13, İnci Güçlü 10 ve Tilbe Şenyürek ile Zeynep Şevval Gül 8'er sayı kaydetti. Japonya'da ise Monica Okoye, Shiori Yasuma ve Aika Hirashita 11'er sayıyla oynadı.

A Milli Takım, Japonya ile dün oynadığı hazırlık müsabakasını da 77-49 kaybetmişti.

Japonya'daki maçlarını tamamlayan milliler, yurda dönecek.

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
  • Japonya
  • FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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