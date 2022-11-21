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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Arnavutluk maçı mesaisi başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 00:33 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Arnavutluk maçı mesaisi başladı
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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 24 Kasım Perşembe günü Arnavutluk ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda toplanan milliler, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanı TBF yöneticileri de takip etti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan ay yıldızlılar, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda 24 Kasım Perşembe günü Arnavutluk'la, 27 Kasım Pazar günü de Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
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