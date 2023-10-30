A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, eleme grubunda 9 Kasım Perşembe günü İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Slovakya'yla ve 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda'yla karşılaşacak.



Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde 5 Kasım Pazar günü İzmit'te toplanacak milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe Alagöz Holding), Kuanitra Holingsvorth, Sinem Ataş, Derin Yaya (ÇBK Mersin), Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik (OGM Ormanspor), Elif Bayram (Beşiktaş), Meltem Yıldızhan (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Sehernaz Çidal (Emlak Konut), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Ayşe Cora (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor), Ayşegül Günay Aladağ (Melikgazi Kayseri Basketbol), Teaira Zyaira McCovan (Beijing Shougang), Olcay Çakır Turgut (Perfumerias Avenida)