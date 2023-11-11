İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda ile 2. randevusu
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda ile 2. randevusu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İki ekip tarihlerinde 2. kez rakip olacak.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda ile 2. randevusu
ABONE OL

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ikinci maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak.

Hafnarfjordur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Slovakya'yı 75-40 mağlup etti. İzlanda ise Romanya'ya 82-70 mağlup oldu.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

İZLANDA İLE 2. RANDEVU

A Milli Takım, yarınki rakibi İzlanda ile tarihindeki 2. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, İzlanda ile ilk kez 11 Aralık 1991 tarihinde Cebelitarık'taki hazırlık turnuvasında karşılaştı. Milliler, rakibini 96-51'lik skorla mağlup etti.

  • izalanda
  • türkiye
  • FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.