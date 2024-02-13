A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu!

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, Antalya'da Yunanistan ve Romanya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Antalya kampı için 17 Şubat Cumartesi günü Side'de toplanacak milliler, 25 Şubat'ta Yunanistan, 28 Şubat'ta da Romanya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler:

Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Defans:

Didem Karagenç (Beşiktaş United Payment), Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Büşra Kuru (Sc Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Eda Karataş (Galatasaray)

Orta saha:

Ebru Topçu (Galatasaray), Rojin Polat (Sydney University Soccer Football Club), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Birgül Sadıkoğlu (Ud Tenerife), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Miray Cin (Msv Duisburg), Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Arzu Karabulut (Galatasaray)

Forvet:

Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Melike Öztürk (Wulfz Fatih Karagümrük), Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi).