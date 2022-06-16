A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 21-23 Haziran tarihlerinde İstanbul'da hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Haziran Salı günü saat 14.00'te, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ağırlıklı olarak, Kadın Milli Takımları Teknik Heyeti tarafından yıl boyunca izlenen ve A Milli Takım'da oynama potansiyeline sahip olduğu belirlenen isimler ile sakatlıktan çıkan futbolcuların yer aldığı bu kampın ardından Türkiye'nin Azerbaycan ile yapacağı özel karşılaşmanın aday kadrosu açıklanacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen Kadın A Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Handan Kurğa (Konak Belediyespor), Duygu Yılmaz (Wulfz Fatih Karagümrük), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin)

Defans: Kezban Tağ (ALG Spor), Rabia Civan (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Güzide Alcu (Amed Sportif Faaliyetler), Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Cansu Gürel (Konak Belediyespor), Ferda İpek Çevik (Wulfz Fatih Karagümrük), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş Vodafone), Didem Dülber (Galatasaray Hepsiburada)

Orta Saha: Meryem Mas (Dijon FCO), Sümeyra Kıvanç (Wulfz Fatih Karagümrük), Ayşe Demirci (Gardner Webb Üniversitesi), Senem Temiz (Grafschafter SV 1910 Moers), Ayşe Şevval Ay (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Ceren Özhan (Sportfreunde Walsum 09), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Zelal Baturay (Fatih Vatanspor), Dilara Soley Deli (SV 07 Elversberg), Setenay Sırım (Fenerbahçe.), Busem Şeker (Konak Belediyespor), Gülsüm Aygün (Çaykur Rizespor), Beyza Kara (Hamburger SV), Diyan Ceyhan (Hakkarigücü), Meryem Cennet Çal (Young Boys Bern)

Forvet: Kader Hançar, Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş Vodafone), İrem Yılmaz (Trabzonspor), Dilara Sürül (Karadeniz Ereğli Belediyespor).