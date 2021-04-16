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Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı play-off ilk maçında Rusya'ya kaybetti

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunun ilk maçında Rusya'ya 35-23 yenildi.

16 Nisan 2021 Cuma 20:24 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 20:24
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Milliler, Rusya karşısında devreyi 12-19 geride tamamladı. İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen Rusya, karşılaşmayı 35-23 kazandı. Ay-yıldızlılar, play-off turunun 2'nci maçını 20 Nisan'da Moskova'da oynayacak.

SALON: Aksaray Spor

HAKEMLER: Valery Butskevich, Yury Butskevich (Belarus)

TÜRKİYE: Merve Durdu (Fatma Babür Ay, Berfe Yaren Göker), Beyza Karaçam 2, Merve Özbolluk 2, Elif Sıla Aydın 5, Bilgenur Öztürk 1, Nurceren Göktepe Akgün 3, Sibel Kıcıroğlu 3, Ümmügülsüm Bedel, Neslihan Çalışkan 3, Eda Nur Kılıç 4

RUSYA: Anna Sedoykına (Victoriia Kalınına), Polina Gorshkova 3, Darya Dmıtrıeva 7, Anna Sen 4, Vladlena Bobrovnıkova 1, Dariia Samokhına 3, Ksenia Makeeva, Olga Fomına 2, Ekaterina Ilına 3, Elizaveta Malashenko 1, Luliia Managarova 5, Antonina Skorobogatchenko 2, Veronika Nıkıtına, Ekaterina Zelenkova 1, Olga Shcherbak 3

İLK YARI: 12-19

İKİ DAKİKA CEZASI: Bilgenur Öztürk, Ümmügülsüm Bedel, Neslihan Çalışkan, Elif Sıla Aydın (Türkiye), Antonina Skorobogatchenko, Ksenia Makeeva (Rusya)

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