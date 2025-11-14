İSTANBUL 17°C / 7°C
A Milli Kadın Tenis Takımı, Almanya'yı devirdi

Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off'larında ilk kez yer alan A Milli Kadın Tenis Takımı, Zeynep Sönmez ve Ayla Aksu'nun çiftlerde aldığı kritik galibiyetle Almanya karşısındaki seriyi 2-1 kazanmayı başardı.

A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez yer aldığı Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off'larında Almanya karşısında seriyi 2-1 kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, F Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Almanya ile karşılaştı.

Münih kentindeki Ismaning Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyonda Berfu Cengiz, serinin ilk maçında Ella Seidel'e 6-1'lik setlerle 2-0 yenildi.

Dünya 40 numarası Eva Lys'i 6-2, 4-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup eden klasmanın 113. basamağındaki Zeynep Sönmez, seride durumu 1-1'e getirdi.

Seriyi kazananı çiftler mücadelesi belirledi. Türkiye, Zeynep Sönmez-Ayla Aksu ikilisinin Anna Lena Friedsam-Jule Niemeier çiftini 2-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenmesiyle seriden 2-1 üstün ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Takımların 3'erli 7 gruba dağıtıldığı play-off maçları sonucu grup liderleri, 2026 Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne yükselecek. Kalan 14 ekip ise 2026'da bölgesel grup 1 seviyesinde mücadelesine devam edecek.

