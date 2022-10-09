FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
Filenin Sultanları çeyrek finalde, 2. turda grupta karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'yle yarı finale kalabilmek için mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. tur F Grubu'nda Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve Sırbistan'a yenilirken Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya'yı mağlup etmişti.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları 8 takımın katılımıyla 11 Ekim'de oynanacak. Yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak.
Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.