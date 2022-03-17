İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2022 Perşembe / 14 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7202
  • EURO
    16,3559
  • ALTIN
    916.39
  • BIST100
    2133.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

AA17 Mart 2022 Perşembe 22:11 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 22:11
ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek.

Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine 2. torbadan katılan Türkiye, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile eşleşti.

FIVB Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada gruplara göre ülkelerin dağılımı şöyle:

A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya.

B Grubu: Polonya, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan.

C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan.

D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımının
  • dünya şampiyonası
  • FIVB

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.