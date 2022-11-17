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Spor

A Milli Takım, Çekya maçının hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçları kapsamında Gaziantep'te Çekya ile oynanacak olan maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA17 Kasım 2022 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
A Milli Takım, Çekya maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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A Milli Futbol Takımı, 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün akşam oynanan İskoçya karşılaşmasında belirli süre alan futbolcular, açma-germe egzersizlerinin ardından kamp otelinin havuzunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup ise Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Gaziantep FK kulüp tesislerinde saha çalışması gerçekleştirdi. İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son bölümde ise küçük sahada altıya altı maç yapıldı.

İskoçya maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Ferdi Kadıoğlu, bugünkü çalışmada yer almadı. Antrenmanı Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

İdmanın sonunda, bir grup taraftar A Milli Takımı için getirdikleri baklavayı Teknik Direktör Stefan Kuntz'a takdim etti.

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