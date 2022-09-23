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Spor

A Milli Takım kadrosunda değişiklik!

A Milli Futbol takımında, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları maçı öncesi sakatlıkları ve cezaları olan oyuncular yerine yenileri dahil edildi.

AA23 Eylül 2022 Cuma 11:59 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Milli Takım kampına katılacak.

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