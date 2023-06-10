İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2023 Cumartesi / 22 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Şampiyonlar Ligi Finali'nin Teknik Gözlemci Heyeti'nde
Spor

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Şampiyonlar Ligi Finali'nin Teknik Gözlemci Heyeti'nde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu akşam Manchester City ve Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında UEFA Teknik Gözlemci Heyeti'nde yer aldı.

IHA10 Haziran 2023 Cumartesi 12:38 - Güncelleme:
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Şampiyonlar Ligi Finali'nin Teknik Gözlemci Heyeti'nde
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu akşam Manchester City ve Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında UEFA Teknik Gözlemci Heyeti'nde yer alacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu akşam Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçını değerlendirecek UEFA Teknik Gözlemci Heyeti'nde yer alacak.

Alman teknik direktör, Avrupa'nın seçkin futbol adamlarının da aralarında olduğu heyet ile birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.

UEFA Teknik Gözlemcileri, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında görev alıyor, müsabakaları, oyuncuları teknik ve taktik açılardan değerlendirip, çeşitli raporlar hazırlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.