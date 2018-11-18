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A Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında dün İsveç'e 1-0  yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile  Antalya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu  yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, İsveç maçında elinden sakatlanan Cenk  Tosun katılamadı.

Antrenmanda, Hasan Ali Kaldırım ve Mahmut Tekdemir ise takımdan ayrı  çalıştı.

İlk 15 dakikası medya mensuplarına açık tutulan idmanın bu bölümünde  milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek.

(AA)

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