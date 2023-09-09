İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2023 Cumartesi / 24 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı
Spor

A Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı

TFF, Kerem Aktürkoğlu'nun Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçirdiği için; Abdülkerim Bardakcı'nın ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

9 Eylül 2023 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
A Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçirmesi ve Abdülkerim Bardakcı'nın eşinin hamileliğinin son döneminde olması sebebiyle iki oyuncunun kamptan ayrıldığı açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.