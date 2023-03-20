A Milli Takım'da hazırlıklar başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Bursa'da Hırvatistan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte Abdülkerim Bardakcı rahatsızlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Aday kadroda yer alan ve dün liglerinde maç oynayan futbolculardan İrfan Can Kahveci, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu ise saha çalışmasında yer almadı. Bu oyuncuların salonda çalıştığı belirtildi.

Milli takımın antrenmanında aday kadroda yer almayan Dorukhan Toköz de bulundu. Tedavi süreci devam eden ve saha çalışmalarına başlayan Dorukhan'ın, teknik direktör Stefan Kuntz ile konuştuğu ve çalışmada yer aldığı aktarıldı.

Stefan Kuntz'un saha içinde oyuncularla yaptığı konuşmayla başlayan idman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman istasyon ve minyatür kale çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.