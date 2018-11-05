A Milli Takımımızın İsveç ile yapacağı maçın biletleri satışta

A Milli Takımımızın İsveç ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Konya'da oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasının genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

Biletler ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek.

Türkiye-İsveç maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi.