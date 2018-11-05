Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

A Milli Takımımızın İsveç ile yapacağı maçın biletleri satışta

A Milli Takımımızın İsveç ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Takımımızın İsveç ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Konya'da oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasının genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

Biletler ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek.

Türkiye-İsveç maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teknik sorun yaşanan yolcu gemisi halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı

Teknik sorun yaşanan yolcu gemisi halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA