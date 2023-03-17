A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası eleme kadrosu açıklandı

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım kadrosuna Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir.