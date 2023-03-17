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Spor

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası eleme kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ve Hirvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

IHA17 Mart 2023 Cuma 15:47 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası eleme kadrosu açıklandı
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A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım kadrosuna Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir.

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