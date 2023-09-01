2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Yusuf Sarı, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.
İşte A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu:
Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karataş, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir.