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Spor

A Milli Takım'ın grubunda puan durumu

Avrupa Uluslar Ligi'nde Millilerimizin grubunda ikinci maçlar sona erdi. İşte Türkiye'nin grubunda puan durumu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:53 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 00:53
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 2. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Sırbistan Türkiye'yi, Macaristan ise Rusya'yı konuk etti.

Tarihinde ilk kez Sırbistan'la karşı karşıya gelen A Milli Takım, 0-0'lık sonuçla sahadan 1 puanla ayrıldı. Rusya ise Macaristan'ı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.

Oynadığı maçlarda önce Sırbistan'ı ardından Macaristan'ı yenen Rusya, 6 puanla lider durumda. İlk maçta Türkiye'yi yenen Macaristan 3 puanla ikinci durumda. 1'er puanı bulunan ülkelerden Türkiye averajla 3. sırada, Sırbistan ise sonuncu durumda yer alıyor.

B Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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