İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0522
  • EURO
    20,7525
  • ALTIN
    1224.78
  • BIST100
    5061.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'ın hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı
Spor

A Milli Takım'ın hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da hazırlıkların İstanbul etabı tamamlandı.

AA23 Mart 2023 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı
ABONE OL

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmana aday kadrodaki tüm futbolcular katıldı.

Isınmanın ardından dar alanda pas çalışmalarıyla süren idmanda hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son bölümde ise duran top ve şut çalışmaları gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı kafile, yarın öğle saatlerinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Cengiz Ünder, Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da statta yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.