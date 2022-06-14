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Spor

A Milliler'in rakibi Litvanya, Türkiye'ye gelemedi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün İzmir'de konuk edeceği Litvanya, Türkiye'ye henüz gelemedi.

AA14 Haziran 2022 Salı 09:18 - Güncelleme:
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Litvanya Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaştıktan sonra hava koşulları nedeniyle İzmir'e hareket edemedi. Bu nedenle dünkü basın toplantısı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki antrenmanı iptal edilen Litvanya, Türkiye maçı için antrenmanını Faroe Adaları'nda gerçekleştirdi.

Litvanya'yı dün TSİ 17.00'de İzmir'e götürmesi planlanan uçak hava koşulları nedeniyle Faroe Adaları'ndaki Vagar Havalimanı'na inemedi ve İskoçya'nın Edinburgh Havalimanı'na yönlendirildi.

Bu nedenle başka bir uçakla Edinburgh'a geçen Litvanya Milli Takımı'nın bugün TSİ 11.00'de İzmir'e hareket etmesi ve TSİ 15.15 civarında İzmir'e inmesi planlanıyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda bugün saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Litvanya maçında Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart görev yapacak.

  • Litvanya Milli Futbol Takımı
  • A Milli Futbol Takımı
  • Uluslar C Ligi

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