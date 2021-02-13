Aaron Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil sözleri

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:10 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:10

Devre arasında Galatasaray başta olmak üzere Başakşehir ve Fenerbahçe ile de anılan Hatayspor'un gol krallığının zirvesindeki golcüsü Aaron Boupendza, beIN Sports'a konuştu.

Boupendza'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"



"Burada tarihi yazdığım ve bu kadar gol attığım için mutluyum. Kulübümün bana güvenmesine çok önem veriyorum. Çalışmalarımı durdurmadan devam ediyorum ve takımın yükselmesi için elimden geleni yapıyorum."

"GOLLERİN GÜZELLİĞİNİ KÜNEFEYE BAĞLIYORLAR"



"Hatay'ı buraya gelmeden önce çok tanımıyordum, geldikten sonra bilgi edindim, bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Burada değişik kültürlerden insanlar var, hepsi bir harmoni içinde yaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyum. Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum. "

"KİMİN BENİ İSTEYECEĞİ ÖNEMLİ"

"Şimdilik Hatayspor'dayım, Hatayspor'un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Şu lig, bu lig söylemek mümkün değil. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli"

MESUT ÖZİL SÖZLERİ



"Türkiye'de birçok iyi futbolcuya karşı oynadım. Çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de Mesut Özil'di, onu da gördüm."