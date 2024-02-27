Aaron Ramsdale, Arsenal'den ayrılıyor

Sezonun büyük bölümünde David Raya'nın gerisinde kalan Arsenal'in 25 yaşındaki kalecisi Aaron Ramsdale, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Football Insider'ın haberine göre; İngiliz kaleci, sezon sonunda Arsenal'den ayrılma kararı aldı.

Tecrübeli kalecinin oynayamadığı için mutsuz olduğu ve bu kararı almasında önemli bir etken olduğu ifade edildi.

PREMIER LİG'DE KALABİLİR

Haberde, Ramsdale için birçok Premier Lig ekibinin teyakkuz halinde olduğu ve yıldız kaleci için girişimlere başlayabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal ile 10 maça çıkan Ramsdale, kalesinde 11 gol gördü. İngiliz eldiven, 3 maçta da kalesini gole kapadı.