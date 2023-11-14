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Spor

Aaron Ramsdale: Maçlara 90 dakika konsantre olamıyorum

Arsenal'de forma giyen Aaron Ramsdale dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz file bekçisi, son zamanlarda çıktığı karşılaşmalara tam konsantre olamadığını itiraf etti.

14 Kasım 2023 Salı 19:12 - Güncelleme:
Aaron Ramsdale: Maçlara 90 dakika konsantre olamıyorum
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Geçtiğimiz sezonun sonuna doğru form düşüşü yaşayan ve sezon başında David Raya'nın takıma katılmasıyla beraber yedek kulübesine hapsolan Aaron Ramsdale flaş açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir programnda kendisi hakkında konuşan Aaron Ramsdale, "Eğer benden 90 dakika boyunca futbol maçına konsantre olmamı istersen, işim biter. Son zamanlarda asla çıktığım karşılaşmalara tam konsantrasyon sağlayamıyorum. İşte bu yüzden hayranlarla bir araya geliyorum ve şarkılara eşlik ediyorum. Birisi bana kötü davranıyor ve ben de dönüp onlara biraz karşılık vereceğim." ifadelerini kullandı.

4 MAÇA ÇIKABİLDİ

David Raya'nın transfer edilmesinden sonra bu sezon yalnızca 4 resmi maça çıkabilen Aaron Ramsdale bu karşılaşmalarda 4 gol yerken yalnızca 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

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