Aatıf Chahechouhe'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Faslı futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Fenerbahçe camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim." ifadesini kullandı.