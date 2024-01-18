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Spor

ABD'li tenisçi Collins'ten emeklilik kararı

Avustralya Açık'ta ikinci turda elenen ABD'li tenisçi Danielle Collins, bu yıl sonunda emekli olacağını duyurdu.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
ABD'li tenisçi Collins'ten emeklilik kararı
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ikinci turda elenen ABD'li Danielle Collins, bu yıl sonunda emekli olacağını açıkladı.

Avustralya Açık'ta 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'e 2-1 yenilerek elenen 30 yaşındaki Collins, kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Collins, "Bu benim mücadele ettiğim son sezon olacak. Hayatımda tenis dışında başarmak istediğim başka şeyler de var. Bunları yapabilmek için zamanımın olmasını istiyorum. Çocuk sahibi olmak benim için büyük bir öncelik." diye konuştu.

Kariyerinde iki şampiyonluğu bulunan ve dünya klasmanında 62. sırada yer alan Collins, en büyük başarısını 2022'de Avustralya Açık'ta final oynayarak elde etti.

  • tenis
  • Danielle Collins
  • Avustralya Açık

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