İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9216
  • EURO
    33,465
  • ALTIN
    2015.42
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

ABD'li tenisçiden Gazze'ye destek

Kadınlar tenisinde dünya üç numarası ABD'li Coco Gauff, Gazze'de yapılan zulümle ilgili olarak, 'Gazze'de olup bitenler ve yaşanan işgal beni bazen rahatsız ediyor.' ifadelerini kullandı.

20 Şubat 2024 Salı 20:32 - Güncelleme:
ABD'li tenisçiden Gazze'ye destek
ABONE OL

Kadınlar tenisinde dünya klasmanının 3 numarası ABD'li Coco Gauff, işgal altındaki Gazze'de yaşananların kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Dubai Tenis Turnuvası için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 19 yaşındaki Gauff, İsrail saldırısı altındaki Gazzeliler'e destek verdi.

Gazze'de olup bitenlerin farkında olduğunu belirten ABD'li tenisçi, "Kendi adıma her zaman bölgede barış için dua ediyorum. Her iki tarafta da bu kadar çok çocuğun ve masum insanın öldüğünü bilmek, ama özellikle Gazze'de olup bitenler ve yaşanan işgal beni bazen rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Herkesi barış için dua etmeye çağıran Gauff, "Barışı savunuyorum, binlerce insanı savunuyorum. Çocukların ve masum insanların olmaması gerektiğini düşündüğüm bir çatışma için öldürüldüğünü düşünüyorum." dedi.

Kariyerinde 7 tekler şampiyonluğu bulunan Gauff, geçen yıl ABD Açık'ta ilk grand slam zaferine uzanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.