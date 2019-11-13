Abdülkadir, Berlin yolcusu

Bordo-Mavililer’in Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Aralık ayı başında Almanya’nın başkenti Berlin’e gitmesi planlanan 20 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Abdülkadir’in Berlin’de 1 ay süreyle rehabilite sürecine tabi tutulmasını planlıyoruz. Kendisi sahalara çok daha güçlü dönecek. Tedavi süreci ile alakalı olarak şu anda herhangi bir aksilik ve ters giden durum yok” ifadelerini kullandı. Güven, sakatlıkları bulunan Ekuban, Mikel ve Sturridge’in milli ara sonrası takıma katılacağının da müjdesini verdi.