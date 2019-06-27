31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7894
  • 6,5972
  • 261.308
  • 95.364
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdülkadir Ömür ve Melih Demiral Medine'de

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür ile Sassuolo'nun genç yıldızı Merih Demiral umreye gitti. İhram giyen iki milli futbolcu ayrıca Medine gezisi de yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Futbol Takımı'nın iki yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür ve Merih Demirel Medine'ye gitti.

Transferin iki gözde ismi Trabzonspor'lu Abdülkadir Ömür ile İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Merih Demiral, arkadaşlarıyla birlikte Medine'ye gitti. İslam aleminin en kutsal yerlerinden olan Medine'ye giden iki yıldız isim burada ihram giyerek kutsal mekanları gezdiler.

Hz. Muhammed'in hicretten sonra inşa ettirdiği ve namaz kıldırdığı yer olan Peygamber Cami'ni ziyaret eden iki oyuncu burada namaz kılarak yeni sezon öncesi dua etti.

(Fotomaç)

İşçi servisinde panik anları!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek

Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek

Talebe yetişemiyorlar! Kilosu 250 euro

Talebe yetişemiyorlar! Kilosu 250 euro

Mehmet Topal ayrılığının ardından yönetime büyük tepki gösterdi

Mehmet Topal ayrılığının ardından yönetime büyük tepki gösterdi

JÖAK'tan nefes kesen tatbikat

JÖAK'tan nefes kesen tatbikat

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Kara Fatma' hakareti

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Kara Fatma' hakareti

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay

Yeni dönem başlıyor: Son tarih 5 Aralık

Yeni dönem başlıyor: Son tarih 5 Aralık

Kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme

Kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Aşırı limonata içenler dikkat!

Aşırı limonata içenler dikkat!

Sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? Uzmandan 20 önemli tüyo

Sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? Uzmandan 20 önemli tüyo

Yanıbaşında 44 bin insan yaşıyordu, bir günde yok oldu!

Yanıbaşında 44 bin insan yaşıyordu, bir günde yok oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA