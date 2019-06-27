Abdülkadir Ömür ve Melih Demiral Medine'de
Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür ile Sassuolo'nun genç yıldızı Merih Demiral umreye gitti. İhram giyen iki milli futbolcu ayrıca Medine gezisi de yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın iki yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür ve Merih Demirel Medine'ye gitti.
Transferin iki gözde ismi Trabzonspor'lu Abdülkadir Ömür ile İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Merih Demiral, arkadaşlarıyla birlikte Medine'ye gitti. İslam aleminin en kutsal yerlerinden olan Medine'ye giden iki yıldız isim burada ihram giyerek kutsal mekanları gezdiler.
Hz. Muhammed'in hicretten sonra inşa ettirdiği ve namaz kıldırdığı yer olan Peygamber Cami'ni ziyaret eden iki oyuncu burada namaz kılarak yeni sezon öncesi dua etti.
(Fotomaç)
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