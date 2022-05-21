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Spor

Abdülkadir Ömür'e 12 milyon avro! Fransa yolcusu...

Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'nın yakın takibinde. Fransız kulübünün Abdülkadir Ömür için 12 milyon avroyu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Akşam21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un şampiyonluğunda Abdülkadir Ömür'ün payı yadsınamaz. Bu sezon en golcü sezonunu yaşayarak kariyer rekoru kıran Abdülkadir Ömür, şampiyonluğun mimarlarından oldu ve haliyle transferin de gözdesi konumuna geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Marsilya, Ömür için 12 milyon avroyu gözden çıkardı. Fransızlar genç futbolcu hakkında "Valbuena etkisi yapar" yorumunu yaparken, teklifin resmiyet kazanması halinde bordo-mavili kulübün rakamı kabul edeceği belirtiliyor.

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ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN EN İYİ SEZONU

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcuya Marsilya dışında Nice de talip. Bu sezon bordo-mavililerle çıktığı 33 maçta 7 gol-4 asistlik bir performans ortaya koyarak en verimli sezonunu geçiren Abdülkadir Ömür'ün Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon 500 bin avro.

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