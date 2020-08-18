Abdülkadir Ömür'e gelen teklifleri menajeri açıkladı

18 Ağustos 2020 Salı 18:02 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 18:02

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için İtalya'dan teklifler gelmeye devam ederken, genç oyuncunun İtalya'daki haklarını elinde tutan menajer George Gardi'den açıklama geldi.

Gardi, İtalya'dan birçok teklif olduğunu belirtirken, "Abdülkadir Ömür 2 yaz boyunca İtalyan kulüplerinin masasındaki en sıcak oyunculardan biri oldu. Hatta geçen yaz, ismini vermeyeceğim, bir İtalyan kulübü Türkiye'ye gitti ve transferi bitirmek istedi. O sadece bir yetenek, bir oyuncu değil, bir sembol. Baggio, Totti, Del Piero gibi değerleri olan bir futbolcu." dedi.

"TEKLİFLERİ SÖYLEMEYECEĞİM"



Trabzonspor'un ciddi bir bonservis bedeli talep ettiğini söyleyen Gardi, Onu Trabzon'dan almak kolay değil, Trabzonspor başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta'dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak ilgilenen kulüpler var, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncunun peşinde Milan, Atalanta ve Lazio'nun olduğu konuşuluyor.