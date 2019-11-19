‘Abdülkadir’de Messi’yi görüyorum’

TRABZONSPOR’UN Nijeryalı yıldızı John Obi Mikel, takım arkadaşı Abdülkadir Ömür’ü Messi’ye benzetti. 32 yaşındaki deneyimli orta saha, beIN Sports’a verdiği röportajda milli yıldızdan övgüyle bahsedip , “Dünyaya belki bir Messi daha gelmeyecek ama Abdülkadir Ömür, Messi’den bir parça izliyormuşsunuz gibi bir his uyandırıyor. Messi’yi çok iyi tanıyorum. Uluslararası ve kulüp maçlarında Messi’yi tutma görevi sürekli bana düşerdi. Abdülkadir gerçekten çok yetenekli bir futbolcu. Kendisiyle sürekli konuşup, nasıl olduğunu soruyorum. Messi’nin yeteneklerini Abdülkadir’de de görüyorum” dedi. Hocası Ünal Karaman ve kaleci Uğurcan Çakır hakkında da konuşan Obi Mikel, “Uğurcan bence ligin en iyi genç kalecisi. Bize 3 puan almamızda inanılmaz yardımları dokunuyor. Ünal Karaman, Trabzonspor’un efsanesi. Bu kulüp için en doğru isim m olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.