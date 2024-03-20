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Spor

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdülkerim Bardakcı'nın Macaristan ve Avusturya maçlarının kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

20 Mart 2024 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi
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TFF, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın Riva'daki kampına katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak."

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