Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi

TFF, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın Riva'daki kampına katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak."