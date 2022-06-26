Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'ı karıştırdı! Yerliler isyanda

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Ancak sarı-kırmızılılarda tecrübeli stopere ödenecek 17 milyon TL garanti ücret, takım içindeki yerli maaş dengesini bozdu. Yeni yönetim, Abdülkerim'e 17 milyon TL garanti ücretin yanında performansa bağlı bonuslar verecek.

Abdülkerim Bardakcı'yı Ali Koç Galatasaraylı yaptı!

YUNUS AKGÜN'E 9 MİLYON TL

Sabah'ın haberine göre; daha önce 9 milyon TL'ye sözleşmesinin uzatılacağı konuşulan Yunus Akgün'ün, Abdülkerim transferi sonrası ne yapacağı merak konusu.

KEREM AKTÜRKOĞLU 8 MİLYON TL KAZANIYOR

Kalması halinde 8 milyon TL kazanacak Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere yerlilerin, ücretlerinde iyileştirme isteyeceği öğrenildi. Burak Elmas döneminde bonservis yatırımı yapan Galatasaray'da bütçe düşürülmüştü.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü imzayı attı! İşte geliş tarihi ve alacağı ücret

YERLİLERDE EN YÜKSEK MAAŞ 8.5 MİLYON TL İLE HALİL DERVİŞOĞLU'NDAYDI

Yabancılarda 1.9 milyon avro ile Van Aanholt ve yerlilerde 8.5 milyon TL ile Halil Dervişoğlu geride kalan sezonda en yüksek kontratı almıştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN MALİYETİ

G.Saray Abdülkerim ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor'a 2.8 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek olan Aslan, KAP'a yaptığı açıklamada tecrübeli stopere ilk sezon 17 milyon TL ödeyecek. Abdülkerim 2023-2024 sezonu için garanti 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için 23.460.000 TL ve uzatma opsiyonu kullanılırsa 2025-2026 sezonunda 29.325.000 TL ücret alacak.