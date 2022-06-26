Beşiktaş'ın yeni golcüsü imzayı attı! İşte geliş tarihi ve alacağı ücret

Beşiktaş bir süredir kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Hollandalı santrfor Wout Weghorst artık İstanbul'a gelmek için gün sayıyor.

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WOUT WEGHORST SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA

Takvim'in haberine göre; Hollandalı golcü ile ön protokol imzalandığı ve salı günü İstanbul'a geleceği bildirildi. Ancak kulübü Burnley ile satın alma opsiyonu için görüşmelerin sürdüğü de öğrenildi. 12 milyon avro piyasa değeri olan Wout Weghorst'un uygun bir bedelle satın alma opsiyonunun alınması hedefleniyor. Eğer anlaşma olmazsa Weghorst 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

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2.8 MİLYON AVRO MAAŞ

Wout Weghorst'un, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar garanti ücret olarak 2 milyon 800 bin avro maaş alacağı belirtiliyor. Hollandalı golcü ayrıca maç başına 12 bin 500 bin avro kazanacak. Sözleşmesinde başarı primlerinin de olması bekleniyor.

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2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

29 yaşında ve 1.97 boyunda olan ve Burnley ile 2025 yılı haziranına kadar sözleşmesi bulunan Wout Weghorst, bugüne kadar 14 kez Hollanda Milli Takım formasını terletti. Weghorst, bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Weghorst'un 2020 yılında piyasa değeri 30 milyon avro olarak gösteriliyordu.