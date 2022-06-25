Güven Yalçın'dan yönetimi şaşırtan hareket

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Güven Yalçın ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Siyah-beyazlıların futbolcuya son görüşmede yeni bir teklif sunduğu fakat; Güven'in teklife geri dönmediği öne sürüldü.

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Siyah-beyazlı futbolcu Beşiktaş'tan ilk 11'de oynama garantisi istediği yönündeki haberleri yalanlamıştı. Güven geride bıraktığımız günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Her zaman gülümse" mesajı verdi.

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Güven Yalçın, geçen sezon Beşiktaş'ta 33 maçta 1103 dakika süre aldı ve 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Güven Yalçın, daha önce Almanya'da Bayer Leverkusen formasını da giymişti.