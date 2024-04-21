Abdülkerim Bardakcı: Sene başı kendime 8 gol hedefi koymuştum

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, gol attığı Pendikspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim Bardakcı "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Müthiş bir taraftar desteği vardı. Kazandık, mutluyuz. Seriye devam etmek istiyoruz." dedi.

Abdülkerim Bardakcı ayrıca "Çok çalışıyorum yan toplar üzerine. Sene başı kendime 8 gol hedefi koymuştum. 1 gol kaldı. İnşallah kalan maçlarda da gol atmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.