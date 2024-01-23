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Spor

Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber! Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı için açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

23 Ocak 2024 Salı 15:50 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber! Galatasaray'dan açıklama geldi
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Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği açıklandı.

İşte Galatasaray'dan yapılan Abdülkerim Bardakcı açıklaması:

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

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