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Abdullah Avcı: 100 yıllık şampiyonluk kültürü olan camialara karşı yarışmak tabii ki zor

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Mossoro kaçırdı. Fakat öndeki her oyuncu kaçırdı. Antalyaspor'un üçlü kurmaları vardı. Burada anahtar oyuncuları eski oyuncumuz bizden giden Hakan'dı, Hakan'a izin vermedik. Şampiyonluk yolunda 100 yıllık şampiyonluk kültürü olan camialara karşı yarışmak tabii ki zor..."

"Şampiyonluk yolunda önemli bir viraj"

Oyunda takım olarak iyi durduk. Çok anlamlı bir galibiyet. Şampiyonluk yolunda önemli bir viraj. İlk defa 11'de iki farklı oyuncu oynadı. Serdar gol attı, zaten uluslararası bir oyuncu. Tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum.

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