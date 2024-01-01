Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Arsenal'dan Muhammed Elneny ve Beşiktaş'tan Valentin Rosier'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

ELNENY RADARA EKLENDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Muhammed Elneny'yi radarına ekledi.

MENAJERİ İLE TEMAS KURULDU

Avcı, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı 31 yaşındaki dinamoya olumlu bakıyor. Kara Kartal ile 36 maça çıkan Mısırlı ön libero, 1 kez fileleri sarsarken 4 de asist yapmıştı. Karadeniz devinin kurmayları, 1.79 boyundaki futbolcunun menajeri ile ilk teması kurdu ve beklentilerini sordu.

ARSENAL'İN KOLAYLIK SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız ön libero için Arsenal yönetiminin kolaylık sağlaması bekleniyor. Mısırlı futbolcunun da kariyerine başka bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

AVCI'YA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Elneny, Beşiktaş'ta hocası olan Abdullah Avcı'ya siyah beyazlı takımdayken şu sözlerle övgüler yağdırmıştı: "Hocamız Guardiola ve Klopp tarzı futbol oynatmaya, topa sahip olmaya çalışıyor. Uzun topu sevmiyor. Topu gereksiz yere kaybetmeyi sevmiyor. Kaybettiğimiz zaman en kısa zamanda o topu geri almaya çalışıyor. Hocamız topun arkasından koşmayı değil, topa sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bu durum benim de çok sevdiğim bir tarz."

ROSIER DE HEDEFTE

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, Fırtına'nın radarına girdi. Siyah beyazlı kulüpten ayrılmak için geri sayımda bulunan Fransız sağ bek için girişimlerde bulunmaya hazırlanan Trabzonspor, deneyimli ismi bonservisiyle kadrosuna katmaya hazır. Trabzonspor'da sağ bek mevkisinde oluşan problemi Rosier ile kapatmak isteyen Abdullah Avcı, bordo mavili yönetime kararını aktardı.

DÜĞMEYE BASILMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş ile iyi ilişkileri olan Trabzonspor Yönetimi'nin bu operasyonun düğmesine en kısa sürede basması bekleniyor. Tarafların bonservis konusunda anlaşamaması halinde Fırtına'nın bu transferi kiralama formülüyle sonlandırmak için girişimlerde bulunabileceği de gelen haberler arasında...