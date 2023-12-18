Abdullah Avcı 6 ismin üstünü çizdi

Trabzonspor'da devre arasında Abdullah Avcı operasyonu gerçekleşecek. Yeniden şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen Abdullah Avcı, ara transfer dönemi için raporunu hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle paylaştığı raporun detayları ortaya çıktı. Avcı, 6 oyuncuyla yolların ayrılmasını kesin olarak talep etti.

Deneyimli teknik adam, bu kapsamda Filip Benkovic ve Joaquin Fernandez'in kontratlarının feshedilmesini talep etti. Dimitrios Kourbelis ve Umut Bozok için gelecek kiralama tekliflerinin değerlendirilmesini isteyen başarılı teknik adam, Stryger Larsen Larsen'den ise takım bulmasını bekliyor.

Bu isimler arasından Umut Bozok'a Süper Lig'den talip var. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, Fransa'ya geri dönmek istiyor.

ENIS BARDHI DE GİDİYOR!

Enis Bardhi de listede kesin olarak yolların ayrılacağı isimlerden birisi. Menajerinden daha önce takım bulması talep edilen başarılı oyuncuya da kolaylık yapılacak.